Knapp 60.000 Deutsche leben im Silicon Valley

Knapp 13.000 Start-ups gibt es im Silicon Valley. So steht es im „2017 Global Startup Ecosystem“. In den 50er Jahren siedelten sich auf einem alten Militärflughafen die ersten Forschungsinstitute und Elektronikfirmen an, sukzessive entwickelte sich die Region zum wichtigsten High-Tech- und IT-Standort der Welt. Hier treffen die größten Visionäre auf das größte Wagniskapital, hier produzieren die mächtigsten Firmen der Welt – wie etwa Google.

Die Ideenschmiede in Kalifornien liegt auf Platz 1 der besten Start-up-Standorte, Berlin auf Platz 7 (von 20). 762.000 Dollar (670.000 Euro) erhalten die Firmengründer durchschnittlich in der Frühfinanzierung, in Berlin sind es 483.000 Dollars (427.000). Bundesweit gibt es etwa 6500 Start-ups. Im letzten Jahr wurden etwa 25 Milliarden Dollar Risikokapital ins Silicon Valley vergeben, in ganz Deutschland waren es 2,2 Milliarden Dollar. Im Tal leben knapp 60.000 Deutsche, die Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt.