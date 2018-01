Niederkassel - Auftakt der Post-Tarifverhandlungen: Verdi fordert sechs Prozent mehr

Niederkassel.

Bei der Deutschen Post beginnen an diesem Dienstag in Niederkassel die Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft Verdi fordert von dem Bonner Konzern eine kräftige Finanzspritze von sechs Prozent für die 130.000 Tarifbeschäftigten. In NRW gilt das Regelwerk für rund 30.000 Mitarbeiter. Zudem sollen sie die Möglichkeit haben, statt mehr Geld mehr Freizeit zu bekommen, also mehr Urlaubstage.