Kerkrade - Aufgefundene Leichen in Kerkrade identifiziert

Kerkrade. In einer Wohnung im niederländischen Kerkrade sind am Mittwochabend zwei Leichen gefunden worden. Die beiden Toten konnten jetzt identifiziert werden. Es handelt es sich um Bruder und Schwester. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Die beiden Leichen sind am Abend in einem Haus am Rukkerweg gefunden worden. Nachdem ein Bekannter den sehr alten Bruder und seine Schwester nicht erreicht hatte, informierte er die Polizei. Die Beamten fanden dann die beiden Geschwister, die auch Nachbarn gewesen waren.

Ein Zeuge konnte die beiden identifizieren, da er sie aus der Kirche gekannt hatte. Die niederländische Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Aussagen über ein mögliches Verbrechen haben die Beamten noch nicht getroffen.