Auf den Spuren des Bibers im Hürtgenwald wandern

Hürtgenwald.

Wer einmal selbst im Revier der Biber wandern möchte, der sollte in Hürtgenwald-Großhau den Parkplatz „Glockenofen“ ansteuern. Den Parkplatz, dessen Name noch aus der Zeit herrührt, als bei Großhau Erz in glockenförmigen Öfen verhüttet wurde, liegt am Ende der Frenkstraße in Großhau, Koordinaten: N50° 44‘ 6.84‘‘ E6° 22‘ 49.08‘‘.