Aachen/Region - „Audi-Bande“: Mutmaßlicher Geldautomaten-Sprenger vor Gericht

Aachen/Region.

Als Mitglied der sogenannten „Audi-Bande“ soll der 29-jährige Fuad E. aus dem niederländischen Utrecht zwischen Februar und April 2016 zusammen mit einem weiteren, noch nicht gefassten Mittäter in der Region Aachen, im Kreis Kleve und am Niederrhein Geldautomaten mit Gas in die Luft gesprengt haben. Die Beute beträgt rund 700.000 Euro.