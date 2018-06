Schwere Gewitter in der Region Aachen/Düren/Heinsberg möglich

Städteregion Aachen/Kreis Heinsberg/Kreis Düren. Am Sonntagnachmittag könnte es vor allem in der Nordeifel erneut zu Unwettern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Vorabinformation am Sonntag mitteilte. Örtlich seien schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich.

Innerhalb kurzer Zeit könne örtlich zwischen 25 und 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, vereinzelt sogar über 40 Liter pro Quadratmeter. Außerdem seien Hagelkörner von etwa drei Zentimetern nicht auszuschließen.

Besonders stark betroffen waren am Samstagabend nach Angaben der Einsatzkräfte das Rheinland, Ruhrgebiet, Kreis Mettmann und Rhein-Sieg-Kreis. 15 Flugzeuge, die in der Nacht am Flughafen Köln/Bonn landen sollten, wurden umgeleitet.

Im rheinischen Leichlingen wurden Geröll und Wasser von den umliegenden Hängen auf die Straßen und in die Keller gespült. „So eine Situation in dem Umfang hat es hier noch nie gegeben”, sagte Thomas Schmitz von der örtlichen Feuerwehr. Ein Altenheim musste teilweise geräumt werden. Weil die Küche nicht mehr brauchbar war, wurde eine Notküche eingerichtet. Feuerwehren aus Leverkusen und Köln mussten in der kleinen Stadt helfen. Stellenweise fiel der Strom aus.

Mit 56 Litern Wasser pro Quadratmeter kam in Langenfeld im Kreis Mettmann landesweit die Höchstmenge Regen pro Stunde vom Himmel. Die Zahl der Feuerwehreinsätze war derart hoch, dass Hilfe von benachbarten Orten angefordert wurde.

In der südlichen Innenstadt von Düsseldorf hatten die 350 Einsatzkräfte bis in die Morgenstunden mit vollgelaufenen Kellern, Unterführungen und Tiefgaragen zu kämpfen. In einem Möbelhaus sammelte sich so viel Wasser, dass ein erheblicher Sachschaden in der Filiale entstand. Auf dem Gelände des Universitätsklinikums stieg das Wasser in dem Raum einer Trafostation bedrohlich an.

Auch Teile des Ruhrgebiets wurden von lokalen Unwettern getroffen. In Ennepetal stürzte ein Baum um, der die Straßenbeleuchtung mitriss und die Straße blockierte. Die Gladbecker Feuerwehr sprach von rund 40 Häusern mit vollgelaufenen Kellern.

Im Kreis Bitburg-Prüm kämpften mehr als 900 Rettungskräfte stundenlang gegen das Unwetter, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Das Telefonnetz fiel in manchen Orten aus, auch der Bahnverkehr war betroffen. In allen Flüssen des Eifelkreises drohe Hochwasser.

Außerhalb Deutschlands starben bei Unwettern mehrere Menschen. In der südungarischen Stadt Dombovar kamen am späten Freitagabend vier Menschen ums Leben, als ein 40 Meter hoher, durch Sturmböen entwurzelter Baum auf ihren Pkw stürzte. Wie die Nachrichtenagentur MTI unter Berufung auf den Katastrophenschutz meldete, überlebte nur ein Insasse des Fahrzeugs die Tragödie.

In Prag wurde eine junge Frau am Samstagabend tot aus der Moldau geborgen, wie die Agentur CTK unter Berufung auf die Polizei berichtete. Sie wurde demnach beim Geocaching - einer Art Schatzsuche mit Satellitennavigationsgeräten - in der Kanalisation von einer Flutwelle überrascht. Ein weiterer Teilnehmer des Spiels wurde noch vermisst.

In der Nacht zum Montag soll die Unwettergefahr allmählich wieder abnehmen.