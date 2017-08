Aachen/Wassenberg.

Optisch nicht, von seinem Verhalten her aber scheint der 20-jährige Rechtsextremist Aaron C. verändert. Vor rund einem Jahr provozierte und störte er bei einem Prozess in Heinsberg nach Attacken auf Flüchtlinge in Wassenberg massiv. Am 31. Juli wirkt er auf dem Flur des Justizzentrums Aachen unsicher und nervös. „Kameraden“, vor denen er sich aufspielen könnte, sind nicht da.