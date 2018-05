Laschet: Karlspreis 2018 an Macron richtiges Signal zur richtigen Zeit

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Auszeichnung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit dem Karlspreis 2018 als wichtiges Signal bezeichnet.

Macron halte gegen die Tonlage von Nationalisten und Populisten und kämpfe für die eigentlichen Werte von Europa: Gemeinschaft, Solidarität und Freundschaft, sagte Laschet am Donnerstag in einer Videobotschaft vor der Verleihung im Aachener Krönungssaal. „Es ist das richtige Signal zur richtigen Zeit, und es ist gut dass die Bundeskanzlerin die Laudatio auf Präsident Macron hält.“

