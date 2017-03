Architekturpreis: Neubau der Deutschen Universität der RWTH Aachen im Oman

Region.

Einmal im Jahr vergibt die weltweite Vereinigung von Architekten, die World Architecture Community, Preise für besondere Architekturprojekte in aller Welt. Mehr als 30 Projekte aus 17 Ländern und vier Kontinenten standen in diesem Jahr auf der Shortlist. Unter den zehn Gewinnern ist auch die gerade fertig gestellte Konferenz- und Ausstellungshalle der German University of Technology (Gutech) in Muskat, der Privatuniversität der RWTH Aachen im Oman.