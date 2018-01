Arbeitsreport: DGB in NRW fordert mehr Schutz für Arbeitnehmer

Düsseldorf.

Häufige Überstunden, mehr Arbeit in kürzerer Zeit und ständige Erreichbarkeit - der erste Arbeitszeitreport des DGB in Nordrhein-Westfalen zeigt viel Handlungsbedarf. Die repräsentative Befragung von Arbeitnehmern quer durch alle Branchen zeige, dass die Arbeitszeiten aus dem Ruder liefen, sagte die DGB-Landesvorsitzende Anja Weber am Dienstag in Düsseldorf.