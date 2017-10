Aachen.

Am Parkplatz Königsberg auf der A44 kontrollieren an diesem Morgen Beamte ein paar Fahrzeuge. Sie haben am Grenzübergang Lichtenbusch auf Kundschaft „gelauert“, nun bekommen die Fahrzeuge „Geleitschutz“ zum Parkplatz. Die beiden Georgier, die den alten Audi verlassen, sind ein wenig verdutzt.