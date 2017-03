Büchel. Mit Mahnwachen haben Friedensaktivisten am Sonntag in Büchel und Cochem für einen Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland demonstriert.

Bis zum 9. August soll es regelmäßige Proteste und Aktionen in der Eifel geben. Die Demonstranten kritisierten die Weigerung der deutschen Bundesregierung, an derheute beginnenden UN-Atomwaffenverbotskonferenz in New York teilzunehmen.

In Büchel vermutet die Friedensbewegung die letzten US-Atomwaffen, die noch in Deutschland lagern.