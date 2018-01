Aachen/Gangelt - Anklage: Zweijährigen Sohn vor laufender Kamera vergewaltigt

Aachen/Gangelt.

Mit der Verlesung der Anklageschrift begann am Mittwochmittag ein Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines zweijährigen Kindes vor der 5. Großen Strafkammer des Aachener Landgerichts. Angeklagt ist er 39-jährige Vater des Jungen aus Gangelt und ein 31-jähriger Komplize, der von seiner Wohnung in Dänemark aus Anweisungen über einen Skype-Chat gegeben und die Aufnahmen über das Darknet in Pädophilen-Kreise geteilt haben soll.