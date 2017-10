Angegriffenes Mädchen erkennt Täter beim Arzt wieder

Sittard-Geleen.

Ungewöhnlich schnell geklärt wurde ein Angriff auf ein 17-jähriges Mädchen, das am Dienstagabend am Rande des Oktoberfestes im niederländischen Sittard-Geleen von einem jungen Mann attackiert worden war. Noch während sie ärztlich behandelt wurde, erschien auch der Täter am Erste-Hilfe-Posten auf dem Fest - mit Schmerzen in der Hand.