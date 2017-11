Eschweiler.

Das war ein voller Erfolg für den aus Eschweiler stammenden Sänger Amin Afify. Die Coaches der Musik-Casting-Sendung „The Voice of Germany“ überschlugen sich in der TV-Ausstrahlung auf Pro7 am Donnerstagabend geradezu vor Begeisterung, als der 25-Jährige „Hold on, we‘re going home“ von Drake zur Gitarre sang.