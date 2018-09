Düsseldorf - Ambulante Pflegedienste schlagen Alarm, weil Arbeitskräfte fehlen

Düsseldorf.

Die ambulanten Pflegedienste in Nordrhein-Westfalen haben vor einem drohenden Pflege-Notstand durch Arbeitskräftemangel gewarnt. Gleichzeitig warben sie um Nachwuchs: Die Bezahlung sei besser als ihr Ruf, sagte Christian Heine-Göttelmann, Chef der Freien Wohlfahrtspflege NRW, am Montag in Düsseldorf.