Mönchengladbach - Amazon baut sein zwölftes Logistikzentrum in Deutschland

Mönchengladbach.

Der Versandhändler Amazon setzt seinen Expansionskurs in Deutschland mit dem Bau eines Logistikzentrums fort. In der rund elf Hektar (110.000 Quadratmeter) großen Anlage in Mönchengladbach sollen mehr als 1000 Arbeitsplätze entstehen, wie die „Rheinische Post” am Dienstag berichtete.