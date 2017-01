Als Stawag-Mitarbeiter ausgegeben: Trickbetrüger verhaftet

Städteregion Aachen. Die Polizei konnte einen mutmaßlichen Trickbetrüger verhaften. Zusammen mit mehreren Komplizen gab er sich als Mitarbeiter der Stawag aus, um sich mehrfach Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen und die Betroffenen dann zu bestehlen. Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Opfern der Bande.

Mehr zum Thema

Die Aachener Polizei ermittelte seit August 2016 in mehr als 15 Fällen, die alle sehr ähnlich abliefen. Die Täter gaben sich als Mitarbeiter der Stawag aus und kündigten bei meist älteren Personen ihr zeitnahes Kommen an. Als Grund gaben sie an, dass die Kunden zu viel Geld für ihren Strom gezahlt hätten. An der Tür wiesen sie sich dann schließlich durch falsche Ausweise aus.

In der Wohnung verwickelte dann einer der Täter ihr potentielles Opfer in ein Gespräch. Währendessen hatten die Komplizen die Möglichkeit die Wohnung zu durchsuchen. Dabei wurden Schmuck, Bargeld und EC-Karten entwendet. Dabei forderten sie meist von den Betroffenen die Eingabe des PIN-Codes an einem manipulierten Gerät.

Nach aufwendigen Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei einen dringend tatverdächtigen 31-Jährigen festnehmen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Gegen einen 40-Jährigen laufen weiterhin die Ermittlungen.

Da die Polizei davon ausgeht, dass die Täter noch weitaus öfter Diebstähle begangen oder versucht haben und auch weitere Personen zur Gruppe gehören könnten, bittet die Polizei um Hinweise von Betroffenen unter 0241/957731301 innerhalb der Bürodienstzeiten.