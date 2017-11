Aktuelle Ausstellung im Zeitungsmuseum

Noch bis 4. März ist im Internationalen Zeitungsmuseum in Aachen die Ausstellung „Alemannia 1933 bis 1945. Fußball zwischen Sport und Politik“ zu sehen. Sie ist entstanden auf Initiative der IG der Alemannia- Fans und Fan-Clubs.

Was war Alemannia Aachen in dieser Zeit für ein Verein? Wie wirkte sich die nationalsozialistische Politik auf die Alemannia und das Vereinsleben aus? Wie agierten der Verein und seine Mitglieder im Spannungsfeld zwischen Politik und Sport? Entlang der Lebenswege von Reinhold Münzenberg und Max Salomon entfaltet die Ausstellung in Schlaglichtern die Atmosphäre, die Ereignisse und Entwicklungen bei Alemannia Aachen von 1933 bis 1945.

Öffnungszeiten des Zeitungsmuseums an der Pontstraße 13: dienstags bis sonntags 10 bis 17 Uhr; Eintritt bis 21 Jahre frei; Infos: 0241/ 432 4910, izm@mail.aachen.de.

Informationen im Internet: www.izm.de