Aktivisten besetzen Förderbänder: Kraftwerk Weisweiler abgeschaltet

Eschweiler. Umweltaktivisten haben nach Polizeiangaben von Mittwoch die Kohlezufuhr zum Braunkohlekraftwerk Weisweiler bei Aachen besetzt. Die Betriebsüberwachung habe am frühen Morgen die vermummten Personen auf dem Gelände entdeckt und die Polizei alarmiert.

RWE schaltete nach eigenen Angaben zwei große Kraftwerksblöcke wegen Kohlemangels ab. Die beiden anderen Blöcke hätten bei einer geminderten Leistung nur noch für eine gewisse Zeit Kohle, sagte RWE-Sprecher Guido Steffen. Im Laufe des Vormittags drohe ebenfalls die Abschaltung.

Die Aktivisten haben nach eigenen Angaben eine Bandanlage und einen kleineren Bagger am Kohlebunker des Kraftwerks besetzt und die Kohlezufuhr gestoppt. „Das ist ein Sabotage-Akt”, sagte ein Polizeisprecher. Eine technische Einheit mit Spezialkräften der Polizei soll die Aktivisten, die sich festgekettet haben, loslösen.

Die Täter sollen dann wegen der Störung technischer Anlagen und Hausfriedensbruchs festgenommen werden. Das Aktionsbündnis Weshutdown sprach von mehreren Dutzend Aktivisten auf dem Betriebsgelände, die Polizei von gut einem Dutzend.

Das Kraftwerk Weisweiler stößt nach Angaben des Bund für Umwelt und Naturschutz NRW auf Datengrundlage von 2015 jährlich 18 Millionen Tonnen Kohlendioxid aus und liegt damit bundesweit auf Platz 5 klimaschädlichsten Anlagen.

Während sich in Bonn die Staats- und Regierungschefs bei der Weltklimakonferenz in Bonn als Klimavorreiter inszenierten, schafften die Kohlebagger weiter Tatsachen, heißt es in einer Erklärung des Aktionsbündnisses Weshutdown. Ein Bündnis-Sprecher sagte am Morgen: „Wir nehmen den Kohleausstieg selbst in die Hand.”

Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend.