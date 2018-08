Düsseldorf - Abschiebe-Eklat um Sami A.: SPD macht weiter Druck auf Stamp

Düsseldorf.

Im Abschiebe-Streit um den Islamisten Sami A. will die Opposition den Druck auf die Regierung und Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) aufrecht erhalten. Die SPD-Fraktion werde den Minister im Integrationsausschuss des Landtags erneut zu der höchstrichterlich für unrechtmäßig erklärten Abschiebung des Tunesiers befragen, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Freitag in Düsseldorf. Er erwarte von der Landesregierung ein Fehler-Eingeständnis.