Protest in Immerath: Greenpeace-Aktivisten verzögern Abriss des Doms

Fünf weitere Erkelenzer Ortschaften müssen dem Tagebau Garzweiler weichen

Den Kampf um ihre Heimat haben die Bewohner von Immerath auch vor Gericht ausgefochten. 2013 stärkte das Bundesverfassungsgericht zwar die Rechte von Anwohnern, es billigte aber eben auch Garzweiler II. Die rot-grüne Landesregierung hatte 2015 im Rahmen ihrer Leitentscheidung zwar die Abbaumenge um ein Viertel verkleinert, aber auch den Abbau zeitlich unbegrenzt erlaubt.

Der Abbruch der Kirche in Immerath sei erforderlich, weil die Bagger von Garzweiler nahen, erklärte RWE. Im Sommer werde die neue Autobahn 44 zwischen den Kreuzen Holz und Jackerath in Betrieb genommen. Anschließend werde mit dem Abriss der A 61 zwischen Wanlo und Jackerath begonnen. Und dann würden die Schaufelradbagger Immerath erreichen.

Aus Sicht von Greenpeace ist Kohle für die Energieversorgung nicht mehr notwendig. Eine Kurzanalyse von 2017 belege, dass ein Drittel der Kohlekraftwerke in Deutschland in den kommenden drei Jahren vom Netz gehen könnte, ohne Folgen für die Versorgungssicherheit. RWE widerspricht. Da erneuerbare Energien nur ungleichmäßig Strom liefern, brauche man Kohlekraftwerke zur Versorgungssicherheit. „Die Stromerzeugung aus Braunkohle aus den drei Tagebauen des Rheinischen Reviers deckt rund 40 Prozent des Strombedarfs in NRW und rund zwölf Prozent der nationalen Stromnachfrage“, so der Konzern.

In Garzweiler fördert er jährlich bis zu 35 Millionen Tonnen Braunkohle. Und deshalb ist mit dem Abriss von Immerath auch noch nicht Schluss. Derzeit sind weitere Erkelenzer Ortschaften in der Umsiedlung – Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich. Auch in Keyenburg und Kuckum stehen Kirchen, die in den nächsten Jahren dem Bagger weichen müssen. Allein in Immerath verloren nun 1800 Menschen ihre Heimat. RWE entschädigte sie und unterstützte ihren Umzug.