Wolfsburg/Aachen.

Um 12.13 Uhr lief am Montag dann auch noch die Meldung über den Ticker, dass selbst die Bundeskanzlerin empört sei und Aufklärung einfordere. „Diese Tests an Affen oder sogar Menschen sind ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen“, sagte ihr Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.