Aachen - Aachens Dom im Mittelpunkt beim Welterbetag

Aachen. Die deutschen Welterbestätten nehmen den Aachener Dom in diesem Jahr quasi „in die Mitte“: Mit der Ausrichtung der zentralen Veranstaltung zum Welterbetag am Sonntag, 3. Juni, in Aachen, lenkt die Deutsche Unesco-Kommission noch vor dem offiziellen Datum den Blick auf „40 Jahre Unesco-Weltkulturerbe“.

Video Großer Festakt: "40 Jahre Welterbe Aachener Dom" Mehr zum Thema

Am 8. September 1978 gelangte der Dom als erstes deutsches Bauwerk auf die Liste des schützenswerten Erbes. Mit einer Mischung aus Informationen zum generellen Thema Welterbe und speziellem Programm rund um den Dom wird in Aachen gefeiert, und auch die Bürger sind eingeladen – zum Festgottesdienst, den Bischof Helmut Dieser am Sonntag, 10 Uhr, im Dom zelebriert, aber gleichfalls zum anschließenden Festakt um 12 Uhr im Krönungssaal des Aachener Rathauses (Anmeldung).

Bereits am Samstag, aber auch am Sonntag, jeweils von 11.30-17 Uhr, zeigt die Domhütte im Domhof was sie kann. „Lebendige Dombauhütte“ nennt Dombaumeister und Welterbemanager Helmut Maintz ein Angebot, bei dem die seit Jahren im und am Dom tätigen Handwerksbetriebe alte und neue Techniken vorführen, ob nun Steinmetze, Zimmerleute, Dachdecker oder Mitarbeiter der Mosaikwerkstätten. Erstmals dabei sind die Gold- und Silberschmiede.

Im Aachener Rathaus wird es zahlreiche Grußworte geben – unter anderem von Professor Hartwig Lüdtke, Vizepräsident der Deutschen Unesco-Kommission. Den Festvortrag hält Birgitta Ringbeck, Koordinatorin im Auswärtigen Amt für das Welterbeprogramm und Mitglied im Welterbekomitee der Unesco zum Thema „Welterbestätten in der heutigen Zeit. Helmut Maintz wird von seinen Aktivitäten als Welterbemanager für den Dom berichten.

Nach dem Festakt ist zunächst im Rathaus und dann im Domhof bei der Dombauhütte Premiere für die fair gehandelte „Inda-Domschokolade“ (Vollmilch, 100 Gramm, 2,50 Euro pro Tafel). Das Inda-Gymnasium in Aachen-Kornelimünster hat als Projekt das Design für eine besondere Verpackung zum Dom-Jubiläum geschaffen.

Für Besucher des Doms ist am 3. Juni die Chorhalle geöffnet, der Eintritt zur Domschatzkammer ist frei und es gibt besondere Führungen. Im Centre Charlemagne kann man um 12 Uhr an einem Rundgang zum Thema „Welterbe Pfalz Aachen“ teilnehmen.

Weitere Infos unter www.aachenerdom.de. Anmeldung zum Festakt unter protokoll-aachen@mail.aachen.de.