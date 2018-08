Aachen.

Wer Zuversicht mit Ehrgeiz verbinden kann, hat gute Voraussetzungen, um hochgesteckte Ziele zu erreichen. Dirk Gratzel ist in einem Maße optimistisch, das nur staunen lässt. Der Aachener Unternehmer verwirklicht derzeit ein Projekt, das sein gesamtes Privat- und Berufsleben umkrempelt. Was er erreichen will, lässt sich einfach auf den Punkt bringen, aber nur sehr schwierig verwirklichen