Domkapitel lädt Montagabend in die Domsingschule

Das Aachener Domkapitel lädt am Montagabend um 19 Uhr zu einem besonderen Gedenken an die Heiligtumsfahrt 1937 in die Aula der Domsingschule, Ritter-Chorus-Straße in Aachen, ein.

Bei der Heiligtumsfahrt vor 80 Jahren brachten fast eine Million Pilger ihren „stummen Protest“ gegen das Nazi-Regime zum Ausdruck. Besonders eindrucksvoll dokumentiert dies ein Stummfilm, der am Montagabend auf der Veranstaltung gezeigt wird. Der Film führt authentisch das damalige Geschehen vor Augen. Prof. Dr. Dieter Wynands erläutert die filmische Darstellung. Rektor a.D. Gerhard Dünnwald berichtet über die Kirche in der NS-Zeit und das Umfeld der Wallfahrt im damaligen politischen, kirchlichen und gesellschaftlichen Raum.

Zur Einführung spricht Dompropst Manfred von Holtum. Philipp Ossenbühl, Schüler des Bischöflichen Pius-Gymnasiums in Aachen, wird das Thema des Abends vorstellen. Der Eintritt ist frei.