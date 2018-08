Autobahn A4 nach Unfall ab Aachener Kreuz gesperrt, langer Stau

Aachen-Laurensberg. Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 4 am Donnerstagvormittag ist der Fahrer eines Kleintransporters aus Belgien schwer verletzt worden. Die Autobahn wurde ab dem Aachener Kreuz voll gesperrt, es bildeten sich lange Staus. Der in Richtung Niederlande fahrende Wagen war kurz vor dem Grenzübergang Vetschau von der Fahrspur abgekommen und gegen den Mast eines Verkehrszeichens geprallt.

Wie genau sich der Unfall um kurz nach 9 Uhr ereignete, war am späten Vormittag zunächst nicht bekannt. Der aus Belgien kommende Transporter wurde regelrecht auseinandergerissen, der Motorblock löste sich aus dem Fahrzeug und flog meterweit über die Fahrbahn. Das Fahrzeug schleuderte über die Fahrbahn und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Weit verstreute Fahrzeugteile an der Unfallstelle bildeten ein regelrechtes Trümmerfeld.

Der Fahrer des Unfallfahrzeugs, ein 34-jähriger Belgier, erlitt schwere Verletzungen und war ohne Bewusstsein. Er wurde von den eingetroffenen Rettern an der Unfallstelle erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn wurde in westliche Richtung voll gesperrt, ebenso die Zufahrt zur A4 in Laurensberg. Die Unfallaufnahme kann sich nach Angaben der zuständigen Autobahnpolizeibehörde Köln noch bis etwa 13 oder 14 Uhr hinziehen.

Der auf der A4 nach Westen fließende Verkehr wurde von der Polizei zunächst an der Abfahrt Aachen-Laurensberg abgeleitet. Doch als der Rückstau bis zum Aachener Kreuz reichte und auch auf den örtlichen Straßen, etwa in Laurensberg und Kohlscheid, nichts mehr ging, sperrte die Polizei die Autobahn 4 in Richtung Heerlen komplett. Der Verkehr wurde direkt im Kreuz auf die A44 in Richtung Lüttich umgeleitet.