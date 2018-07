Aachen/Eschweiler.

Die Bundespolizei hat am Donnerstagmorgen drei illegale Einwanderer in der Nähe des Autobahnrasthofs Aachener Land aufgegriffen, drei weitere sind in ein nahe gelegenes Waldstück geflüchtet. Die Aachener Bundespolizei bestätigte am Vormittag entsprechende Informationen unserer Zeitung.