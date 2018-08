Düsseldorf.

In Düsseldorf ist eine 61-Jährige in ihrer Wohnung getötet worden. Der Verdacht der Polizei richtet sich gegen den Sohn, der in der Wohnung seiner Mutter gemeldeten ist. Der 34-Jährige sei nach Entdeckung der Leiche in Tatortnähe festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.