Seit 30 Jahren mit Sonnenenergie durchs Outback

Die World Solar Challenge ist ein internationales Rennen der besten Solar-Fahrzeuge der Welt.

Start ist am 8. Oktober in Darwin im Norden Australiens. Die 3022 Kilometer lange Strecke verläuft durch das Outback in den Süden nach Adelaide, wo sich das Ziel befindet.

Das Rennen wird in den Klassen „Challenger“, „Cruiser“ und „Adventure“ gewertet, in denen drei verschiedene Typen von Solar-Wagen fahren dürfen.

Am Tag vor der Challenge wird in einem Qualifying die Startposition der teilnehmenden Fahrzeuge entschieden.

Seit 30 Jahren findet das Rennen alle zwei Jahre statt. In diesem Jahr nehmen Teams aus 30 Nationen teil.