Köln/Bonn - 30.000 Ecstasy-Pillen am Flughafen Köln-Bonn: Drogenring zerschlagen

Köln/Bonn. Ermittler aus Deutschland, Argentinien und Spanien haben einen internationalen Drogenring zerschlagen. Sie wurden durch einen Fund von rund 30.000 Ecstasy-Pillen am Flughafen Köln-Bonn auf die Bande aufmerksam, wie das Zollfahndungsamt am Mittwoch in Essen mitteilte.

Im Zuge der Ermittlungen wurden weitere rund 31.000 der Pillen, drei Kilogramm Kokain, fast 400.000 gefälschte US-Dollar und Hunderte falscher Kreditkarten sichergestellt. Die Beamten nahmen sieben Verdächtige fest.

Sie hatten nach dem ersten Fund von Ecstasy-Pillen in einem Paket die Ermittlungen im Oktober vergangenen Jahres aufgenommen. In Absprache mit anderen Behörden organisierte das Zollfahndungsamt Essen nach eigenen Angaben die „kontrollierte Weiterleitung” des Pakets von Spanien nach Argentinien. Am Bestimmungsort konnte die dortige Polizei den Empfänger der Sendung ausfindig machen. Er sowie der Kopfes der Organisation und dessen Lebensgefährtin wurden festgenommen.

Außerdem flogen weitere Mitglieder des Drogenrings durch eine kontrollierte Weiterleitung einer zweiten Rauschgiftlieferung nach Spanien auf. Sie hatten den Angaben zufolge die Drogenpakete präpariert und versandt.