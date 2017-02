Die Maastrichter Verträge

Im Dezember 1991 hatten die Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft in Maastricht die Wirtschafts- und Währungsunion beschlossen und damit die Einführung des Euro. Der Vertrag bedeutete auch den Einstieg in die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Zusammenarbeit bei Justiz- und Sozialpolitik. Der Vertrag wurde am 7. Februar 1992 in Maastricht unterzeichnet und trat am 1. November 1993 in Kraft.

Gegründet wurde das Staatenbündnis als Reaktion auf das Leid des Zweiten Weltkrieges. Am 25. März 1957 unterzeichneten sechs Staaten die Römischen Verträge zur Gründung der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, sowie der Europäischen Atomgemeinschaft Euratom: Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Luxemburg und die Niederlande.

Vorläufer war die 1951 gegründete Montanunion, die die rüstungsrelevanten Wirtschaftsbranchen Kohle und Stahl unter gemeinsame Kontrolle brachte.