Maastricht.

Mehr als eine Milliarde Euro fließen in Maastricht in zwei Infrastrukturprojekte, die die Lebensqualität in weiten Teilen der Stadt verbessern sollen. Das größere von beiden ist der in Europa einzigartige doppelstöckige Tunnel der A2, immerhin 2,3 Kilometer lang und insgesamt fast eine Milliarde Euro teuer.