17-Jähriger wird nach Stromschlag von Zug überrollt und stirbt

Köln.

Ein 17-Jähriger ist in Köln nach einem Stromschlag von einem Güterzug überrollt worden und gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Jugendliche am Mittwochabend mit einer Bekannten nahe der S-Bahn-Haltestelle Köln-Nippes unterwegs und auf einen stehenden Güterzug geklettert.