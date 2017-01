Notdienste in Jülich am Donnerstag, 26.01.2017

Ärztedienste

Arztrufzentrale: Hilfe in Notfällen erhalten Sie von 19 bis 7.30 Uhr durch den ärztlichen Bereitschaftsdienst in der Notfallpraxis in Jülich, Kurfürstenstraße 22. Von 23 bis 7.30 Uhr unbedingt telefonische Kontaktaufnahme unter der zentralen Rufnummer Telefon 116117 erforderlich. Bis 23 Uhr ist die Notfallpraxis zu erreichen unter Telefon 02461-620300.

Zahnärztlicher Notdienst: Telefon 0180 / 5986700: Für den Fall, dass der behandelnde Arzt nicht erreichbar ist, von heute 18 Uhr bis morgen 8 Uhr.

Augenarzt: Über die Arztrufzentrale, Telefon 116117.

Apothekendienste

Kirchherten: Dominikaner-Apotheke, 9 bis 9 Uhr, Zaunstraße 46.

Baesweiler: Brunnen-Apotheke, 9 bis 9 Uhr, Kirchstraße 26.

Baal: Stern-Apotheke, 9 bis 9 Uhr, Aachener Straße 32.

Alsdorf: Hubertus-Apotheke, 9 bis 9 Uhr, Rathausstraße 51a.

Weitere Informationen über diensthabende Apotheken: www.aknr.de oder www.apothekennotdienst-nrw.de

Aushang in Apotheken oder 0800-0022833 (kostenlos).

Apothekenfahrten des DRK im Notdienst: 01577 3696894.

Andere Dienste

Krankenwagen: Notfall- und Krankentransporte, Telefon 112.

Telefon-Seelsorge: Rund um die Uhr Telefon 0800 / 1110111, 1110222.

Ambulante Hospizbewegung Düren-Jülich, Telefon 02421 / 393220. Sprechstunde mittwochs von 10 bis 12 Uhr; Lebens- und Trauerhilfe, montags 15 bis 17 Uhr, Telefon 015128042584, Stiftsherrenstr. 19.

NGW-Entstörungsdienst Erdgas- und Wasserversorgung: Betriebsstelle Linnich, Telefon 02462 / 206 - 746.

SWJ-Störungs- und Notfalltelefon: Stadtwerke Jülich GmbH Telefon 02461 / 625/0.

Tierschutzverein: Telefon 02461 / 348700.

Anonyme Alkoholiker Jülich, Telefon 0157 528 400 90.

Sozialdienst katholischer Frauen: Trennungs- und Scheidungsberatung sowie Erziehungsbeistand nach Absprache unter Telefon 02461 / 50453.

Psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Jülich, Aachener Straße 13 A, Telefon 02461 / 52655, Nebenstelle Aldenhoven, Pützdorfer Straße 38, Telefon 02464 / 5858198, Nebenstelle Linnich, Ewartsweg 35, Telefon 02462 / 2018860.

Die Kette Düren e.V. in Jülich, Kontakt und Beratungsstelle: Offener Treff, Beratung u. Vermittlungsangebot für Menschen mit seelischen Problemen und Angehörige; Stiftsherrenstraße 17, Telefon 02461 / 621045, Fax 621520. www.diekettedueren.de / spzjuelich@diekettedueren.de.

Seniorenbeirat der Stadt Jülich: Anrufzeiten des Ehrenamtlichen Einkaufsdienstes, 9 bis 12 Uhr, Gisela Booz, Telefon 02461 / 576 18, Renate Hövelmann, Telefon 02461 / 910 175, Ruth Tavernier-Schwab, Telefon 02461 / 340 444.

Hilfe-Netzwerk Daubenrath: (Dienstag) Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe, Anfragen 11 bis 12 Uhr, 015752738263 (Reisten und Neuenhoff).

Hilfe-Netzwerk Bourheim: (Montag und Donnerstag) Ehrenamtliche und kostenfreie Nachbarschaftshilfe, Anfragen 9 bis 12 Uhr, 0157-52738262 (Fücker).