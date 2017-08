Notdienste im Kreis Heinsberg am Freitag, 18.08.2017

Heinsberg, Gangelt, Selfkant und Waldfeucht sowie für Effeld, Steinkirchen und Ophoven: Notfallpraxis in Heinsberg, Telefon 02452/188569, Auf dem Brand 1a am Krankenhaus (Sa., So. und feiertags von 7.30 bis 7.30 Uhr, Mo., Di. und Do. von 18 bis 7.30 Uhr, Mi. und Fr. von 12 bis 7.30 Uhr).

Erkelenz, Hückelhoven, Wegberg und Wassenberg: Notfallpraxis in Erkelenz, Telefon 02431/892222, Goswinstr. 28 nahe Krankenhaus (Sa., So. und feiertags von 8 bis 8 Uhr, Mo., Di. und Do. von 18 bis 8 Uhr, Mi. und Fr. von 12 bis 8 Uhr; ab Mitternacht: vor Praxisbesuch Anruf empfohlen).

Geilenkirchen und Übach-Palenberg: Arztrufzentrale Telefon 116117 (gebührenfrei) oder Notfallpraxis in Geilenkirchen, St.-Elisabeth-Krankenhaus, Martin-Heyden-Str. 32, Telefon 02451/4092339.

Baesweiler: Notfallpraxis im Krankenhaus Bardenberg, Telefon 02405/ 499099.

Lindern, Brachelen: Notfallpraxis in Jülich, Telefon 02461/620300, mit eventueller Anrufweiterleitung.

Niederkrüchten: Notdienstauskunft Telefon 02163/952522.

Hals-Nasen-Ohren-Arzt

Kreis Heinsberg: Arztrufzentrale Telefon 116117 (gebührenfrei).

Zahnärzte

Zentrale Rufnummer für den zahnärztlichen Notdienst: Telefon 01805/ 986700.

Geilenkirchen und Übach-Palenberg: Telefon 0172/2520207.

Augenärzte

Kreis Heinsberg: Arztrufzentrale Telefon 116117 (gebührenfrei).

Apotheken

Die zehn nächsten ­Apotheken (Notdienst von 9 Uhr bis 9 Uhr):

Park-Apotheke, Graf-Gerhard-Str. 33, Wassenberg, Telefon 02432/89190.

Selfkant-Apotheke, Konrad-Adenauer-Str. 188, Geilenkirchen, Telefon 02451/2456.

Marien-Apotheke, Rurdorfer Str. 56, Linnich, Telefon 02462/8033.

Mohren-Apotheke, Kückstr. 38, Baesweiler, Telefon 02401/7395.

Apollonia-Apotheke, Apolloniastr. 3, Herzogenrath, Telefon 02406/3061.

Linden-Apotheke, Quadtstr. 20, Mönchengladbach (Wickrath), Telefon 02166/57350.

Elefanten-Apotheke, Hubertus­platz 18, Nettetal (Schaag), Telefon 02153/71040.

Rats-Apotheke, Rathausplatz 7, ­Aachen (Richterich), Telefon 0241/12964.

Schiller-Apotheke, Kaiserstr. 68, Mönchengladbach (Stadtmitte), Telefon 02161/181652.

Aesculap-Apotheke, Theodor-Heuss-Platz 10, Viersen (Stadtmitte), Telefon 02162/351534.

Notdienst- und Apothekenauskunft der Apothekerschaft: ­Anruf vom Festnetz unter Telefon 0800/0022833 (kostenlos), Anruf vom Handy (alle Netze) unter 22833 (69 Cent/Minute), SMS + Ortung Handy (alle Netze) an 22833 (69 Cent/SMS), Internet: www.aknr.de.