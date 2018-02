Notdienste in der Eifel am Wochenende

Notfallpraxis und Telefonbereitschaft im Krankenhaus Simmerath: Öffnungszeiten sind montags, dienstags und donnerstags von 19 bis 22 Uhr, mittwochs und freitags von 13 bis 22 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 7 bis 22 Uhr. In der Zeit von 22 bis 7 Uhr am nächsten Morgen besteht eine Telefonbereitschaft. In dieser Zeit ist der diensthabende Arzt unterTelefon 02473/894444 zu erreichen.

HNO- und augenärztlicher Notdienst: zentrale Arztrufnummer Telefon 116117. Zusätzlicher HNO-Notdienst: Telefon 0241/51000088.

Apotheke: Samstag: Sonnen-Apotheke, Kölner Str. 58, Hellenthal, Telefon 02482/1387. Burg-Apotheke, Zülpicher Str. 30, Nideggen, Telefon 02427/902244. Sonntag: Marien-Apotheke, Trierer Straße 280, Imgenbroich, Telefon 02472/80290. St. Rochus-Apotheke, Aachener Str. 121, Oberforstbach, Telefon 02408/4244.

Hürtgenwald: Telefon 116117.

Zahnarzt: Telefon 01805/986700 (18-8 Uhr). Sprechzeiten der Notdienst-Praxis sind mittwochs 16-18 Uhr und samstags 10-12 und 16-18 Uhr, außerhalb der Sprechzeiten ist die Notdienst-Praxis telefonisch rufbereit.

Tierarzt: TÄ Schmidt-Michalewicz, Matthias-Zimmermann-Str. 13, Simmerath, Telefon 02473/6717. Kleintiernotdienst: Tierärztliche Klinik Dr. Staudacher, Trierer Straße 652-658, Aachen-Brand, Telefon 0241/9286620 (nach Voranmeldung). Dr. Ramisch, Paustenbacher Str. 39, Simmerath, Telefon 02473/1511.

Rettungsdienste: Rettungshubschrauber mit Notarzt/Notarzt des Krankenhauses Simmerath sowie Rettungs- und Krankenwagen: Notruf 112.