Notdienste in Düren am Dienstag, 17.01.2017

Die Notfallpraxis Düren, Roonstraße 30, ist Montag, Dienstag und Donnerstag von 19 bis 22 Uhr, Mittwoch und Freitag von 13 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Die Arztrufzentrale ist unter Telefon 116117 zu erreichen.

Notruf 112: Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr.

Palliativ- und Hospiz-Beratung: unter Telefon 02421/599807.

Augenarzt: über die Arztrufzentrale unter Telefon 116117. Zahnarzt: Zentrales Notdienst-Telefon unter Telefon 01805/986700.

Apotheken: Kloster-Apotheke, Mariaweiler, An Gut Nazareth 8, Telefon 02421/86928, und Apotheke am Markt, Nideggen, Graf-Gerhard-Straße 5, Telefon 02427/1261. Notdienst-Apotheken-Abfrage vom Mobiltelefon unter Kurzwahl 22833 (aus dem Festnetz Telefon 0137888/22833); weitere Notdienst-Apotheken in Nachbarkreisen findet man im Internet unter www.aknr.de.

Anonyme Alkoholiker:Telefon 0176/ 50087394.

Strom/Gas/Wasser: 24 Stunden Bereitschaftsdienst bei Versorgungsstörungen; im Versorgungsgebiet der RWE: Westnetz GmbH, Störung Strom Telefon 0800/ 4112244, Störung Gas Telefon 0800/ 0793427, im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Düren: Leitungspartner GmbH, (Strom/Gas/Wasser) Telefon 02421/4865-111/555.

Telefonseelsorge: 0 bis 24 Uhr unter Telefon 0800/1110111 und 0800/1110222 (die Anrufe sind kostenlos).