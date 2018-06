Düren - Brandserie in Düren: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Düren. In der Nacht zu Dienstag bis zum frühen Morgen ist es an insgesamt neun Orten in Düren zu Bränden gekommen. Die Polizei war im Großeinsatz - gegen 6.20 wurde ein 41 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen.

Das teilte eine Pressesprecherin der Dürener Polizei am Dienstagmorgen auf Nachfrage mit. Demnach nahm die Serie am Güterbahnhof in der Lagerstraße gegen 2.15 Uhr ihren Anfang. Dort brannten zwei Paletten. Gegen 3.11 Uhr stand dann ein Container in der Straße Papiermühle im Stadtteil Gürzenich in Flammen.

Die nächsten Brände wurden etwa eine Stunde später im Stadtgebiet und kurz hintereinander gelegt, es ging Schlag auf Schlag. Insgesamt brannten sieben Fahrzeuge: Gegen 4.28 Uhr zwei Autos in der Merzenicher Straße, um 6 Uhr ein Auto und ein Klein-Lastwagen auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers an der Ecke Arnoldsweilerstraße/Schoellerstraße und gegen 6.11 Uhr ein Auto in der Scharnhorststraße. Außerdem wurden in der Nähe des letzten Brandorts vier Gartenhäuser in Brand gesetzt.

Die Beamten, die mit einem Großaufgebot nach dem Brandstifter fahndeten, fanden den 41 Jahre alten mutmaßlichen Täter, der unter anderem eine Kerze bei sich trug, schließlich versteckt in einem Gebüsch. Es handelt sich nach Informationen der Pressestelle um einen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Ob er tatsächlich für alle Brände verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.