Zwei randalierende Verwirrte, zwei Einweisungen

Alsdorf/Herzogenrath. Zwei völlig verwirrte Männer, die letztlich in psychiatrische Abteilungen in Krankenhäusern eingewiesen werden mussten, hielten am Sonntag die Polizei im Nordkreis auf Trab. Während in Alsdorf ein Mann ununterbrochen auf Verkehrsschilder einschlug, versuchte in Herzogenrath ein weiterer Verwirrter eine Wohnungstür einzutreten.

Wegen des Vorfalls auf der Blumenrather Straße in Alsdorf riefen am Mittag gleich mehrere Zeugen die Polizei. Die eintreffenden Beamten versuchten mit dem Mann zu sprechen - der aber offensichtlich unter starkem Drogeneinfluss stand. Der Motorroller, den er dabei hatte, war außderdem gestohlen - das ergab eine Datenabfrage im Fahndungscomputer.

Den völlig Verwirrten - es handelte sich um einen 39-Jährigen aus Alsdorf - nahmen die Beamten mit zur Wache. Dort fanden sie noch Rauschgift in seinen Taschen. Für ihn endete der Tag im Krankenhaus.

Fast zeitgleich versuchte in Herzogenrath ein 47-jähriger Mann in einem Haus in der Bardenberger Straße eine Wohnungstür eingetreten. Ein aufmerksamer Nachbar ging von einem Einbruchsversuch aus und nahm daraufhin die Verfolgung des vermeintlichen Einbrechers auf. Dazu bewaffnete sich der 41-Jährige noch mit einer Schreckschusspistole und einer Stahlrute.

Als der Flüchtende nicht stehen blieb, schoss der Nachbar ins Gebüsch - woraufhin der 47-Jährige auch tatsächlich stehen blieb. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt der Nachbar den Mann mit seiner Waffe und der Stahlrute in Schach.



Auf der Wache machte der 47-Jährige dann völlig absurde Angaben zu seiner Person und der vorangegangenen Tat. Auch er musste in ein Krankenhaus eingewiesen werden.

Für den Nachbarn hatte der Vorfalle allerdings auch noch eine Nachspiel: Seine Schreckschusswaffe und die Stahlrute wurden sichergestellt.