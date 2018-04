Nordkreis. Am Mittwochvormittag kam es an der Einmündung Kalverbenden und Robert-Schuman-Straße in Aachen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Eine 41-jährige Frau aus Herzogenrath wollte aus der Straße Kalverbenden heraus nach rechts in die Kapellenstraße einbiegen und übersah dabei einen von links kommenden Linienbus; es kam zum Unfall.

Die Pkw-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Um den Zusammenstoß noch zu vermeiden hatte der 30-jährige Fahrer des Busses stark auf die Bremse getreten. Dadurch kam in dem Bus eine 76-jährige Frau zu Fall, sie verletzte sich ebenfalls leicht. Auch sie musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.