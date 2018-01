Alsdorf/Würselen - Zwei Brände am frühen Morgen: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Alsdorf/Würselen. Gleich zwei Brände hat es am frühen Samstagmorgen in Alsdorf und Würselen gegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung.

Zu dem ersten Brand war es in Alsdorf um 2.40 Uhr gekommen. Dort stand in der Nordstraße ein geparktes Auto in Flammen. Durch das Feuer entstand auch an einem Wohnhaus ein Gebäudeschaden.

Der zweite Brand hatte sich in Würselen ereignet. Um 5.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Morlaixplatz gerufen. Hier hatte jemand im Vorraum einer Bank einen Abfalleimer angezündet. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell löschen können, so dass so gut wie kein Schaden entstand.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Die Kripo ermittelt jetzt wegen Brandstiftung.