Herzogenrath - Zurück zu den Wurzeln des Rock’n’Roll: „The Hookers“ gastieren auf Burg Rode

Herzogenrath. „Less is more: Weniger ist mehr“, so lautet das Motto der Band „The Hookers“. Denn mit Piano, Kontrabass, Bluesharp und eine Wahnsinns-Bluesstimme begeistert sie ihr Publikum. Am Freitag, 2. März, spielen „The Hookers“ live ab 20.30 Uhr auf Burg Rode, Burgstraße.

Geprägt durch die machtvolle Stimme ihres Sängers und Bluesharp-Spielers Hubert Clemens führen The Hookers uns zurück zu den Wurzeln des Rock’n’Roll und den großartigen Songs von Tom Waits, Willy DeVille und Willie Nelson. Sie lassen das Publikum eintauchen in den Blues des Mississippi-Deltas, reißen uns auf ihrer Boogie-Woogie-Autobahn gnadenlos mit und hinterlassen bei ihren Balladen eine bleibende Gänsehaut.

Karten im Vorverkauf

Leadsänger ist Hubert Clemens. Seine Stimme, kraftvoll wie Joe Cocker, bluesig wie John Lee Hooker und emotional wie Tom Waits zielt ohne Umwege direkt in unser Herz. Am Piano wird er von Walter Jenniches begleitet. Seine Vorliebe für die bluesige und erdene Spielweise der großen „alten“ amerikanischen Blues- und Boogiepianisten hat seinen Stil geprägt.

Mit Jochen Solbach am Kontrabass komplettiert sich das Unplugged Trio. Er lässt seinen Bass singen und swingen und ersetzt auch schon mal – wenn’s sein muss – ein kleines Streichorchester.

Ein Erlebnis für alle Musikfreunde, die sich offen zu ihrer Nostalgie bekennen. Genau das ist es, was die Zuhörer erwarten können: schnörkellos, emotional, berührend, kraftvoll – und von all dem eine große Portion. Karten für 8 Euro geben es im Vorverkauf in den Buchhandlungen Katterbach in Herzogenrath und Kohlscheid sowie an der Infothek des Herzogenrather Rathauses. Weitere Infos im Internet unter www.burgrode.de.