Würselen.

Es war ein rauschendes Fest. Nicht anders lässt sich die Party beschreiben, die am Freitag zum Auftakt der 1150-Jahr-Feier in Bardenberg in der Mehrzweckhalle an Burg Wilhelmstein stieg. Mit Biertischen und Bänken sowie einer umsichtigen Bewirtung sorgten die Gastgeber noch vor dem Auftritt der Sängerin Sarah Schiffer dafür, dass die Stimmung der Besucher ein Jahreshoch erreichte.