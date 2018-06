Herzogenrath - Zum Markt der Möglichkeiten in Merkstein anmelden

Herzogenrath. Interessierte Akteure können sich mit einem Infostand zum Markt der Möglichkeiten am Freitag, 14. September, ab 15 Uhr, August-Schmidt-Platz, in Merkstein anmelden.

Der Markt der Möglichkeiten „Engagiert in Merkstein“ nimmt Formen an. Über 25 Institutionen haben sich bisher angemeldet, um ihr Engagement in und für Merkstein vorzustellen. Vertreten sind politische Gremien und Parteien, Kirchen, Vereine und Verbände.

Bei aller Vielfalt ihrer Angebote haben sie eines gemeinsam: Ihr Engagement erfolgt auf der Basis bürgerschaftlichen Engagements. Neben den Informations- und Aktionsständen stehen für die Kleinsten zum Beispiel Hüpfburg und Spielmobil zur Verfügung und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm wird geboten. Kurzentschlossene Akteure können ihren Infostand noch anmelden.

Ansprechpartnerinnen sind Kerstin Harings vom Koordinationsbüro Rund ums Alter Herzogenrath, 02406/83448, kerstin.harings@herzogenrath.de, und Ursula Kreutz-Kullmann vom Quartiersbüro „Mitten in Merkstein“ des AWO Kreisverbandes Aachen-Land e.V., 02406/8096860, u.kreutz@awo-aachen-land.de