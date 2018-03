Würselen - „Zucchini Sistaz“: Falsche Wimpern, aber ganz echte Musik

Würselen. Das Alte Rathaus Würselen, Kaiserstraße 36, präsentiert am Freitag, 9. März, um 20 Uhr die „Zucchini Sistaz“ mit ihrer Musikshow „Falsche Wimpern – Echte Musik“.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Ein Abend mit den „Zucchini Sistaz“ ist kein Konzert. Es ist ein Ereignis! Ohne mit der künstlichen Wimper zu zucken, katapultieren uns die frisch frisierten Schwestern in die Golden-Swing-Ära. Wenn im Publikum vom ersten Ton an die Füße mitwippen und sich die Mundwinkel nach oben bewegen, ist klar: Hier passiert was, das man erst einmal erklären muss.

In der Zucchini-Welt ist alles anders, ein bisschen schräg und skurril und irgendwie entrückt.

Mit lockerem Mundwerk schaffen es die „Sistaz“ gekonnt, einen grünen Faden durch das bunte musikalische Treiben zu spannen. Dabei greifen sie beherzt in die Saiten und begleiten ihren herausragenden Gesang kurzerhand selbst.

Sind die „Zucchini Sistaz“ nun exzellente Musikerinnen oder salopp-charmante Entertainerinnen? Egal, bei so viel aufregender Leichtigkeit lässt sich das Publikum schnell mitreißen.