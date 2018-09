Herzogenrath - „Zitronenkobolde“ ziehen in Kita „Am Wasserturm“

Herzogenrath.

Fünf Jahre ist es bereits her, dass das Erzieher-Team und die ersten Kids die neuen Räumlichkeiten der städtischen Kindertageseinrichtung (Kita) „Am Wasserturm“ in Merkstein beziehen konnten. Pünktlich zu diesem ersten kleinen Jubiläum wurden dann die Bauarbeiten zur Erweiterung um eine vierte Gruppe abgeschlossen. Jetzt sind die „Zitronenkobolde“ in ihre neuen, kindgerecht gestalteten Räume eingezogen.