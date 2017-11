Verwaltung will einen Klimaschutzmanager – Parteien sind sich nicht ganz einig

In ihrem jüngsten Bau- und Verkehrsausschuss haben die Parteien darüber diskutiert, wie sinnvoll ein sogenannter Klimaschutzmanager für die Stadt Herzogenrath wäre.

Die Verwaltung hat schon mehrmals bekundet, dass sie die Einstellung eines Klimaschutzmanagers sehr begrüßen würde. Bei den Parteien herrscht Uneinigkeit, was den Beschluss betrifft. Zwar sind SPD und CDU nicht grundsätzlich dagegen, sie wollen aber, dass bis zum nächsten Ausschuss erst einmal Projekte vorgestellt werden, die eventuell gefördert werden können.

Denn: Der Klimaschutzmanager wäre unter anderem vor allem dafür zuständig, Anträge für förderbedürftige Projekte zu stellen. Die anderen Fraktionen begrüßen die Idee eines Klimaschutzmanagers sehr und hätten im Ausschuss gerne beschlossen, schnellstmöglich nach einer geeigneten Mitarbeiter zu suchen.

Andere Städte in der Region haben schon einen Klimaschutzmanager. Alsdorf, Baesweiler und Stolberg zum Beispiel. Georg Trocha Diplom-Geograph und Klimaschutzmanager von Stolberg, ist sich sicher, dass seine Arbeit bereits Früchte trägt. Durch seine Arbeit konnte er beispielsweise mit einem Förderantrag die Sanierung der Raumtechnik des Rathauses Förderbetrag von

14 000 Euro bewirken.

Die Akzeptanz in der Öffentlichkeit sei durch seine Arbeit zudem gesteigert worden, sagte Trocha im

Ausschuss. Das Fördermittelmanagement sei aber so komplex,

dass eine personelle Ressource notwendig sei. Durch die Förderungen finanziert sich seine Stelle im

Grunde selbst. In Herzogenrath könnte das ähnlich laufen, ist sich Trocha sicher.