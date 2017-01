Herzogenrath.

Kultur ausschließlich auf ihre auch ökonomische Verwertbarkeit hin zu betrachten und lediglich ihren Unterhaltungswert in den Vordergrund zu stellen, das ist den Akteuren im soziokulturellen Zentrum Klösterchen zu wenig. Dieser Gründungsphilosophie aus dem Jahr 1986 sind sie in 20 Jahren treu geblieben. Sie bieten Kunst und Kultur an, die von Herzen kommt und auch zu Herzen gehen soll.