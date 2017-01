Alsdorf.

Nur wenige Minuten vor Konzertbeginn sind die Türen zur Bühne noch geschlossen. Da wandeln aus dem Keller der Stadthalle neun Hippies singend in den Vorraum. Einige fragen: „Sind das Besucher“? Nein, es ist die Band. Sie bahnt sich eine Schneise durch ein paar hundert wartende Fans und singen „Woodstock“ (Version Mathew Southern Comfort) und stimmen auch kurz „Going up the Country“ von Canned Heat an.